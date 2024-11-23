عشبة معجزة ربانية وموجودة في الطبيعة..السر وراء العشبة الصحراوية التي تعزز الذاكرة تنظم السكر وتحمي من الزهايمر ومتوفرة في السعودية!!

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رياض - احمد صلاح - تعتبر شجرة المورينجا واحدة من الاشجار التي توجد في مختلف انحاء العالم، وتتميز بفوائدها الجبارة التي يمكن الاستفادة منها بطريقة مميزة، حيث ان شجرة المورينجا قد تم استخدامها قديمًا في عملية لتجنيط، كما انها تساهم ايضًا في الوقاية من هشاشة العظام وبشكل خاص للنساء الكبار في السن، حيث انها تحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم السهل في الامتصاص وهو الذي يعالج هشاشة العظام ويساهم في تقويتها ايضًا،
فوائد المورينجا للجسم
- تساهم المورينجا في علاج فقر الدم بشكل كبير، حيث انها تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين ب 12 والحديد والذي يعتبر اساسي لإنتاج كرات الدم الحمراء التي توجد في الدم، ليس هذا فقط بل انهم يعلموا ايضًا عل الزيادة من نسبة الهيموجلوبين في الدم وهو الذي يساهم في الزيادة من مستوى الحديد في الدم.
- لقد اثبتت المورينجا ايضًا انها تساهم في تنظيم مستوى السكر في الدم، حيث ان اوراق الموينجا تساهم في احداث توازن كبير في مستوى السكر في الدم عن طريق التحسين من حساسية الانسولين التي توجد في الجسم وهي التي بدورها تساهم في تنظيم افراز الانسولين داخل الجسم، ليس هذا فقط بل ان المورينجا تعمل ايضًا على التقليل من مستوى الكوليسترول في الدم وهو الامر الذي قد جعلها مهمة للتقليل من مستوى السكر.