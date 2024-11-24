انت الأن تتابع خبر بعد انقطاع عامين.. وفد من سلامة الغذاء السعودية يبدأ زيارته للقاهرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن وفدًا فنيًا تابعًا لهيئة الغذاء والدواء السعودية سيبدأ زيارته لمصر في الفترة من 24 نوفمبر إلى 26 ديسمبر 2024، يقوم خلالها بزيارة أول 15 منشأة غذائية، وذلك بعد توقف الزيارات لأكثر من عامين ونصف العام، حيث كانت آخر زيارة تمت في مارس 2022.

تعزيز التنافسية وزيادة الصادرات المصرية

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعد بداية لسلسلة متتابعة من الزيارات الفنية التي تعتزم الهيئة السعودية إجراءها لعدد من المنشآت المصرية، والتي من شأنها دعم التنافسية وزيادة الصادرات المصرية في واحدة من أكبر الأسواق العربية، نظرًا لما يتمتع به القطاع الرقابي على سلامة الغذاء في مصر من قوة واحترافية مستندة إلى الأسس العلمية ونظم تقييم المخاطر والتتبع.

جهود هيئة سلامة الغذاء المصرية