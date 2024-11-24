نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024: أمطار ورياح نشطة وانخفاض درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عاجل عن حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024.

تشهد البلاد نشاطًا للرياح، اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، وانخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة مع احتمالات سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

أسباب اضطراب الطقس

أوضحت الأرصاد أن حالة عدم الاستقرار الجوي ترجع إلى تأثير امتداد منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط. هذا المنخفض يتسبب في:

نشاط الرياح : يعزز الشعور بالبرودة، ويثير الرمال والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

: يعزز الشعور بالبرودة، ويثير الرمال والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة وجنوب سيناء وجنوب البلاد. تكاثر السحب: ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مع احتمالات سقوط أمطار.

خريطة سقوط الأمطار:

السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة : أمطار خفيفة إلى متوسطة.

: أمطار خفيفة إلى متوسطة. الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد: فرص أمطار متقطعة.

نصائح الأرصاد للمواطنين:

ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خصوصًا في ساعات الليل والصباح الباكر. تجنب الأنشطة البحرية بسبب اضطراب الملاحة. الابتعاد عن المناطق المكشوفة واللوحات الإعلانية. استخدام الكمامات لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

حالة الطقس اليوم:

نهارًا : معتدل الحرارة يميل للبرودة في بعض المناطق.

: معتدل الحرارة يميل للبرودة في بعض المناطق. ليلًا : مائل للبرودة، ويستدعي ارتداء ملابس ثقيلة.

: مائل للبرودة، ويستدعي ارتداء ملابس ثقيلة. تحذيرات إضافية: شبورة مائية صباحية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط:

البحر المتوسط : اضطراب الملاحة، وارتفاع الموج بين 4 إلى 5 أمتار.

: اضطراب الملاحة، وارتفاع الموج بين 4 إلى 5 أمتار. البحر الأحمر: اضطراب الملاحة، وارتفاع الموج بين 3 إلى 4 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة