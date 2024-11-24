وزير التموين والتجارة الداخلية يصل محافظة الغربية لبدء الجولة التفقدية للعديد من المنشآت التموينية والتجارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 11:39 صباحاً - وصل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية لمحافظة الغربية وكان في استقباله السيد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، صباح اليوم، بمكتبة بديوان عام المحافظة، في أول زيارة رسمية للوزير إلى محافظة الغربية، لتفقد عددًا من المشروعات الإنتاجية والخدمات والمنشآت التموينية التي تعمل على تقديم مختلف الخدمات للمواطنين، حيث استعرض الطرفان أبرز الجهود التنموية والمشروعات الجارية في مجال التموين والتجارة الداخلية لخدمة مواطني المحافظة، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ،أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة ، أحمد عبود وكيل وزارة التموين في الغربية.

وأعرب اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عن خالص ترحيبه بالدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أرض “عروس الدلتا” مشيدا بجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في دعم منظومة التموين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكداً أن الوزارة تلعب دوراً محورياً في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار في الأسواق، مؤكدًا على حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم والتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وأشار المحافظ إلى أن التنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية ووزارة التموين يسهم بشكل كبير في مواجهة التحديات التي قد تواجه قطاع التموين والتجارة الداخلية. وأضاف أن المحافظة تعمل جاهدة لدعم جهود الوزارة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة في ظل الظروف الراهنة، بهدف ضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

ومن جانبه أعرب الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن سعادته بالتواجد في “عروس الدلتا” للمرة الأولى، مشيدًا بالدور الكبير الذي تلعبه محافظة الغربية في دعم المنظومة التموينية مؤكدا ان وزارة التموين تواصل جهودها لضمان توافر السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة، وتعمل على تحسين الخدمات من خلال تطوير مكاتب التموين والمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى تعزيز دور شركات الجملة لتوفير السلع للمواطنين”.