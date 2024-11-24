«طلعت» يغادر إلى صربيا لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 11:39 صباحاً - غادر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القاهرة صباح اليوم متوجهًا إلى العاصمة الصربية بلغراد فى زيارة تستغرق 3 أيام؛ يعقد خلالها عددا من اللقاءات مع وزراء ومسؤولين حكوميين، وعدد من مسؤولى جامعات ومراكز أبحاث وتطوير وشركات صربية لبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مصر وصربيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجذب استثمارات.

تأتى هذه الزيارة تلبية للدعوة الموجهة للدكتور عمرو طلعت من وزير الإعلام والاتصالات ووزير البحث العلمى الصربيين للتعرف عن قرب على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصربى والجهود المبذولة فى مجال الابتكار التكنولوجى وريادة الاعمال.

كما تأتى هذه الزيارة لدفع جهود تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين خلال زيارة الرئيس الصربى إلى مصر فى يوليو الماضى والتى تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة بمجالات التحول الرقمى والتعهيد وتبادل الخبرات فى مجال بناء المدن التكنولوجية، هذا بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار بين البلدين من خلال جذب الشركات الصربية العاملة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستثمار فى مصر.