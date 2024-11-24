أبرزهم تامر حسني ومصطفى كامل وحماقي.. نجوم الفن يشاركون في تشييع جثمان محمد رحيم

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة في تشييع جثمان الملحن محمد رحيم، ولأداء صلاة الجنازة على جثمانه، حيث تواجدوا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وكان من أبرز هؤلاء النجوم تامر حسني، محمد حماقي، محسن جابر، المخرج ياسر سامي، الموزع أحمد عادل، الشاعر هاني الصغير،الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، الفنان حلمي عبد الباقي، الفنانة جنات، الفنانة لقاء سويدان،المخرج ماندو العدل، الملحن عزيز الشافعي.

محمد رحيم

وفاة محمد رحيم

رحل الملحن محمد رحيم عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، عن عمر يناهز الـ45 عاما، إثر أزمة قلبية مفاجئة، لكن تركته الفنية ستظل خالدة للأبد حيث استطاع محمد رحيم، من خلال ألحانه الساحرة التي تغنى بها العديد من نجوم الغناء العرب أن يدخل قلوب الجماهير ويترك بصمة لا تُنسى في صناعة الموسيقى. رغم غيابه المفاجئ، فإن إسهاماته الفنية ما زالت حاضرة في كل أغنية لحّنها، وكل لحن أضافه إلى مسيرة الفن العربي.

معلومات عن محمد رحيم

الملحن المصري محمد رحيم بدأ مسيرته الفنية في سن مبكرة حيث كانت بداياته في مرحلة المراهقة. وفي حوارٍ سابق مع الإعلامية منى الشاذلي، تحدث محمد رحيم عن شعوره بالتأخر في دخول عالم الفن رغم أنه كان يعزف على الآلات الموسيقية منذ سن السادسة. لكن أول تعاون له مع الفنان عمرو دياب في أغنية "وغلاوتك" فتح أمامه أبواب الشهرة والنجومية.