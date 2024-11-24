نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفن غير المرئي: هل يكمن الإبداع في ما لا يُرى؟ أهمية الفن في الفضاءات العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في عصرنا الحديث، يتزايد الحديث عن الفن غير المرئي وأثره في الفضاءات العامة، وهو نوع من الفنون التي لا تعتمد بالضرورة على الحضور المادي أو المشهد المرئي المباشر. قد يظن البعض أن الفن لا يمكن أن يكون ذا قيمة إلا إذا كان مرئيًا بشكل واضح للجميع، لكن الحقيقة أن مفهوم "الفن غير المرئي" قد بدأ يشق طريقه في العديد من المدن العالمية، مما يثير تساؤلات حول كيفية تأثير هذا الفن على المجتمع وعلى علاقتنا بالفضاء العام.

تاريخيًا، كان الفن يُعتبر وسيلة لنقل الجمال والرسائل من خلال الأشكال الملموسة التي يمكن للجميع رؤيتها والتفاعل معها، سواء كانت لوحات فنية على الجدران، تماثيل في الساحات العامة أو عروض حية في الميادين. ولكن مع تطور الفكر الفني وظهور الحركات الحداثية وما بعدها، بدأ الفنانون في استكشاف أفكار جديدة تتجاوز الحدود التقليدية، فتولد مفهوم "الفن غير المرئي".

الفن غير المرئي يشمل تجارب تتراوح بين الصوتيات الخفية، المؤثرات الرقمية التي تتفاعل مع البيئة المحيطة، أو حتى الأعمال التي تترك أثرًا نفسيًا وعاطفيًا في المتلقي دون أن تكون مرئية بشكل مباشر. يعتبر هذا النوع من الفن بمثابة استكشاف جديد للواقع، فبدلاً من مجرد نقل صورة ثابتة، يسعى الفن غير المرئي إلى تشكيل تجربتنا الشخصية والحسية في الفضاءات العامة بطرق غير تقليدية.

ما يميز هذا الفن هو أنه يعزز التفاعل بين الجمهور والفضاء العام بشكل غير مباشر. قد يتمثل في تجربة سمعية لأصوات غير متوقعة في الأماكن العامة، أو في تأثيرات ضوء وحركة يتم كشفها فقط عندما يتفاعل الزوار مع الفضاء بشكل معين. وفي بعض الحالات، يتم تصميم الأعمال بحيث يُكتشف الفن تدريجياً، مما يخلق إحساسًا بالمفاجأة والانبهار عند الجمهور.

لكن هل يمكن للفن غير المرئي أن يكون له نفس التأثير العميق مثل الأعمال التقليدية؟ وهل يمكن أن يستبدل الفنون المرئية في تعزيز التواصل الاجتماعي وإثراء المشهد الثقافي في المدن؟ يعتقد العديد من الفنانين والمفكرين أن الفن غير المرئي يوفر فرصة لإعادة التفكير في كيفية تأثرنا بالمكان من حولنا، وفي دور الفن في تشكيل مفاهيمنا عن البيئة، الثقافة، والهوية. يُقال إن هذا النوع من الفن يساهم في تفكيك الروتين اليومي وتحفيز الخيال، كما يعزز شعورنا بالانتماء إلى فضاء مفعم بالتغيير والابتكار.

وفي الوقت ذاته، تثير هذه الظاهرة جدلاً كبيرًا في الأوساط الثقافية، حيث يعتقد البعض أن الفن غير المرئي قد يفتقر إلى قيمة الذاكرة المشتركة التي توفرها الأعمال التقليدية الملموسة. فبغض النظر عن العواطف التي قد يثيرها هذا الفن في الأشخاص، يظل الجدل قائمًا حول ما إذا كان الفن الذي لا يمكن مشاهدته بشكل واضح قادرًا على تحقيق التواصل الفعّال مع الجمهور أم لا.

رغم هذه التحديات، يبدو أن الفن غير المرئي أصبح جزءًا أساسيًا من الحوارات الثقافية والفنية العالمية، وأصبح يشكل جزءًا من رؤية المدن الحديثة التي تسعى إلى تقديم تجارب جديدة وغير تقليدية للمجتمعات. في النهاية، ما يجعله مثيرًا هو قدرته على تحفيز التفكير والتفاعل بطريقة غير متوقعة، مما يفتح آفاقًا جديدة لفهم الفن وتقديره في الفضاءات العامة.