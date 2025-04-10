اشتغلت في السيرك وأنا عندي 4 سنين.. هند عاكف تكشف عن مهنتها قبل دخول مجال الفن

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة هند عاكف، أن هناك أعمال فنية تعرض عليها ولكن لا تقبلها كونها دون المستوى ولا تناسب مع شخصيتها، مؤكدة أنها تجتهد كثيرًا على تفاصيل الشخصية التي تقدمها لكي تخرج بشكل جيد للنور ويعجب بها الكثيرون.



وتابعت هند عاكف، خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية صدى البلد 2 قائلة أنها عملت في السيرك منذ أن كانت تبلغ من العمر 4 سنوات وذلك قبل دخولها مجال التمثيل، وذلك أفادها كثيرًا بالنسبة للسينما والمسرح، والتمثيل تعيش فيه الشخصية وتكون متغيرة وبها مشاعر مختلطة ومركبة، والسيرك أفادها لكي تكون لديها سرعة في البديهه".



وتحدثت هند عاكف، عن قضية عامل سيرك طنطا بعدما ألتهم الأسد ذراعه، قائلة:"محمد الحلو الأسد أكله.. هل فقرات الأسود توقفت أكيد لأ، وكل أبناؤه شغالين ومكملين في السيرك، وأنا بشوف أن اللي حصل للعامل ده قضاء وقدر وانوسة كوتة لم تتخلى عن "البسطويسي"، لما لقيت المشكلة حصلت قعدت تضرب في النمر والأسود نزلت كانت هتهجم عليها، ولكن لو هي استسلمت كانت هتبقى مجزرة وسيطرت على اللي حصل".



واختتمت هند عاكف حديثها قائلة أنها على حد معلوماتها لا يجوز أن يحمل مدرب الاسود سلاح به رخصة، ولم أدافع عن أحد وأتمنى للعامل أن يتماثل الشفاء العاجل في أقرب وقت ولكن ما حدث له قضاء وقدر في النهاية.



جدير بالذكر أن برنامج "تفاصيل" يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج اجتماعي خدمي.