هند عاكف: أنا أول نجمة من فنانات جيلي أقدم البطولة المطلقة

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة هند عاكف، أنها نادمة على غيابها عن الفن لمدة 10 سنوات ولكنها لا تعرف الفشل، ومن المفترض أنها كانت توازي بين الفن وخدمتها للوطن من خلال حضورها الندوات التثقيفية والتوعية ورشحت نفسها لمجلس الشعب مرتين.



وتابعت هند عاكف، خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية صدى البلد 2، قائلة: "كنت بعمل حاجات كتيرة لخدمة بلدي وكان على قلبي زي العسل، بلدي ترابها اتكحل بيه وهبقى زي القمر، والعودة للوسط الفني في وقتنا الحالي صعب، والفن ملوش عمر والممثل لازم يدي للفن طول ما هو عايش لحد ما يموت".



وأضافت هند عاكف، أن هناك مخرجين جدد في الوسط الفني ولكنهم لم يتعاملون معي أو يشاهدوا أعمالي السابقة وهل عما إذا كنت موهوبة أو ستكون هناك بيننا كيميا كبيرة، وهناك فنانين من جيلي يجسلون في منزلهم دون عمل وأقول للمخرجين "خدوا بالكم مني"، وأنا أول نجمة من فنانات جيلي أقدم البطولة المطلقة.