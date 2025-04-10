قرار جمهوري بتكليف حاتم نبيل قائمًا بأعمال رئيس «التنظيم والإدارة»

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 09:31 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية رقم 173 لسنة 2025، بتكليف حاتم نبيل عبدالحميد مصطفى، القيام بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك اعتبارًا من اليوم 10 أبريل 2025، خلفًا للدكتور صالح الشيخ الذي تولي رئاسة الجهاز منذ عام 2018.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقانون الخدمة المدنية، وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.

نشر القرار في الجريدة الرسمية

تضمن القرار الرئاسي في مادته الثانية، نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ العمل به.

وقد صدر القرار بتاريخ 10 شوال 1446 هـ، الموافق 9 أبريل 2025، ووقع عليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.