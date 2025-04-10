نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ صفقة على الأبواب.. المبعوث الأمريكي يبشّر عائلات رهائن غزة بانفراجة قريبة ( كامل التفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الخميس، أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أبلغ عائلات أسرى إسرائيليين في غزة بأنه يجري بلورة صفقة جدية.

وقال ويتكوف -حسب الصحيفة- إن الرئيس دونالد ترامب يعمل على صفقة شاملة، وإن مقترحا جادا للغاية سيوضع على الطاولة خلال أيام قليلة.

مقترح الصفقة الجديدة



وفي السياق، قالت القناة 13 الإسرائيلية -نقلا عن مصدر في المجلس الوزاري المصغر- إن مقترح الصفقة الجديدة قد يؤدي للإفرج عن 5 محتجزين لدى حركة حماس.

وقال المصدر إن المقترح الجديد جدّي، مضيفا أن إسرائيل مستعدة للتصديق عليه.

في الإطار نفسه، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن 6 مصادر مطلعة أن حماس وواشنطن حاولتا التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى في مارس/آذار الماضي، لكن إسرائيل عرقلت الخطوة.

وكانت صحيفة يسرائيل هيوم نقلت أمس الأربعاء عن منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين بالحكومة غال هيرش قوله إن مفاوضات التبادل تجري وسط تعتيم شديد، مشيرا إلى أن إسرائيل على اتصال دائم بالأميركيين والدول الوسيطة.

وأضاف هيرش أنه رغم ما يبدو أنه جمود في جهود إعادة المحتجزين في غزة، فإن العمل مع الوسطاء متواصل وحثيث، وتحدث عن أمور تحدث في هذا السياق.

ومؤخرا أفادت تقارير إعلامية بتوجه وفد مصري إلى الدوحة في إطار حراك يستهدف العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

تقدم بشأن أزمة استعادة الرهائن الإسرائيليين



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن تقدما يتحقق بشأن استعادة "الرهائن" الإسرائيليين في غزة، في وقت تحدثت فيه تقارير إسرائيلية عن صفقة جديدة يجري العمل عليها.

وأضاف ترامب في اجتماع مع أعضاء الحكومة الأميركية في البيت الأبيض أن عودة هؤلاء "الرهائن" إلى ديارهم باتت قريبة.

كما قال الرئيس الأميركي إن إدارته تتواصل مع إسرائيل وحركة حماس بهذا الشأن.

وكان ترامب التقى الاثنين الماضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، وناقشا عدة قضايا من أبرزها قطاع غزة.

وتحدثت تقارير إعلامية عن أن واشنطن أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة العمليات العسكرية في قطاع غزة، ولكن ليس لفترة طويلة.

وكانت إسرائيل استأنفت حربها على قطاع غزة يوم 18 مارس/آذار الماضي بعد أن رفضت الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير/كانون الثاني السابق.