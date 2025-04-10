أجواء رومانسية.. أحمد مالك وتارا عماد أثناء جلسة تصوير

القاهرة - محمد ابراهيم - تداول رواد السوشيال ميديا فيديو رمانسي طريف يجمع بين أحمد مالك والفنانة تارا عماد، وذلك أثناء جلسة تصوير جديدة.

وظهر الثنائي يرقصان أثناء التصوير جلسة التصوير بشكل متناغم ورومانسي يخطف الانفاس.

اخر اعمال تارا عماد

وكان اخر اعمال تارا عماد هو مسلسل جودر 2 الذي دارات قصة حول "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

اخر اعمال احمد مالك

وكان اخر اعمال احمد مالك هو فيلم ٦ أيام الذي دارات احداثه حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، ويُشارك في بطولته كل من أحمد مالك، وآية سماحة، الفيلم من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان وهاني نجيب وأحمد فهمي، ويحمل الفيلم العديد من الأفكار الفلسفية حول الاختلاف والبعد والنضج والتحولات العاطفية مع مرور الزمن، وكيف أن مشاعر الحب تتأثر بالزمن.

وايضا شارك في مسلسل ولاد الشمس وشاركه البطولة الفنان الكبير محمود حميدة وتدور أحداثه فى إطار درامى اجتماعى، حول قصة صديقين نشآ معا منذ الطفولة في دار للأيتام، ويستعرض رحلتهما في الحياة التي قادتهما إلى الدخول في عالم السرقة والجرائم، وايضا شارك في مسلسل "نسل الأغراب" الذى عُرض عام 2021 حيث شارك فى بطولته إلى جانب أحمد السقا وأمير كرارة ومى عمر، وآخرين، بينما ينتظر حاليًا عرض مسلسل جديد من بطولته مكون من 10 حلقات، على إحدى المنصات الرقمية.