مبعوث ترامب : نعمل على صفقة شاملة بين إسرائيل وحماس سنعلن عنها قريبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 09:32 مساءً - كشف مبعوث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن الرئيس يعمل على صفقة شاملة بين إسرائيل وحماس، من المتوقع الإعلان عنها قريبا، حسبما ذكر موقع العربية.

وسيطالب الرئيس بوقف إطلاق النار خلال أسابيع، ثم يلجأ إلى المفاوضات، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن ويتكوف.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن عائلات الأسرى تلقت رسالة مفادها أن ترامب يعمل على صفقة شاملة، وعلم مساء اليوم الخميس أن ويتكوف أبلغ عائلات الأسرى الذين التقى بهم أن "صفقة جدية للغاية تختمر على الطاولة وهي مسألة أيام قليلة".

فيما أوضحت أن ترامب أعطى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضعة أسابيع لمواصلة القتال، وبعد ذلك سيطالب بوقف الحرب والانتقال إلى اتفاق شامل.

إلى ذلك، قالت مصادر أمريكية لعائلات الأسرى، الليلة الماضية، إن قضيتهم كانت على رأس جدول أعمال اللقاء بين ترامب ونتنياهو فى البيت الأبيض يوم الاثنين.