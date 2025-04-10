- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم في أمريكا يتباطأ بأكثر من التوقعات خلال مارس من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أبريل 2025 09:14 مساءً - سي ان بي سي _ تباطأ التضخم في أمريكا بأكثر من التوقعات في مارس، وهي بيانات تصدر في وقت تأزمت فيه التوترات التجارية، واشتعلت المخاوف من زيادة الأسعار.
ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الخميس، عن مكتب الإحصاءات الوطنية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا بنحو 2.4% الشهر الماضي على أساس سنوي، مقارنة بزيادة 2.8% في فبراير، ومقابل توقعات بـ2.5%.
وعلى أساس شهري، انكمش التضخم في أمريكا 0.1%، بعكس التوقعات بأن يرتفع 0.1%.
أما التضخم الأساسي، فقد ارتفع 2.8% على أساس سنوي في مارس، وهي أيضاً وتيرة أقل من التي توقعها المحللون بأن يرتفع 3%، ومقارنة بـ3.1% في الشهر السابق له.
ويعد نمو التضخم الأساسي في الولايات المتحدة الشهر الماضي، هو أقل وتيرة مسجلة منذ مارس آذار 2021.
تابعنا على | Linkedin | instagram
فيما ارتفع التضخم الأساسي 0.1% على أساس شهري بأقل بنحو 0.1% من مستويات الشهر السابق له.
وساعد تراجع أسعار الطاقة في كبح التضخم، وسط تراجع أسعار الجازولين 6.3%، مما أدى إلى انخفاض مؤشر أسعار الطاقة الأوسع نطاقاً بنحو 2.4%.
على الجانب الآخر، قفزت أسعار الغذاء 0.4% على أساس شهري، وارتفعت أسعار البيض بنحو 5.9%، وبنحو 60.4% عن المستويات المسجلة قبل عام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضخم في أمريكا يتباطأ بأكثر من التوقعات خلال مارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.