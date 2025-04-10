هند عاكف: الوسط لقبني بـ "حبة الكريزة" وهرجع أعوض جمهوري بعد غيابي



القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة هند عاكف، أنها شخصية عنيدة للغاية كما أن الجمهور طالبها على موقع التيك تيك بالعودة للتمثيل بعد فترة غياب ودشنوا هاشتاج تحت عنوان "نطالب بعودة هند عاكف للتمثيل"، ولكنها كانت ترفض أن تكتب ذلك على صفحتها الشخصية حتى لا يعتقد البعض بأنها هي من فعلت ذلك.



وتابعت هند عاكف، خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية صدى البلد 2، قائلة أن الجمهور يقول لها بأنها فتاة أحلام جيل التسعينات وكانوا يبحثوا عنها لكي يروها، كما أن الوسط الصحفي لقبها بـ "حبة الكريزة" من شدة حبهم لها.



وأضافت هند عاكف، أنها تحلم بأن تعود للتمثيل من جديد وتعوض جمهورها بعد فترة غياب وذلك إصرار وتحدي كبير منها ومن يتنمر عليها لا ترد عليه، ومن يعرف شخصيتها الحقيقة سيحبها للغاية كما أنها ستكرر تجربتها الغنائية للمرة الثانية.



جدير بالذكر أن برنامج "تفاصيل" يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج اجتماعي خدمي.