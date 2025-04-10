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أخبار اليمن : الامين العام المساعد للمؤتمر يعزي بوفاة ناصر الذيباني

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  • أخبار اليمن : الامين العام المساعد للمؤتمر يعزي بوفاة ناصر الذيباني 5/15
  • أخبار اليمن : الامين العام المساعد للمؤتمر يعزي بوفاة ناصر الذيباني 6/15
  • أخبار اليمن : الامين العام المساعد للمؤتمر يعزي بوفاة ناصر الذيباني 7/15
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  • أخبار اليمن : الامين العام المساعد للمؤتمر يعزي بوفاة ناصر الذيباني 9/15
  • أخبار اليمن : الامين العام المساعد للمؤتمر يعزي بوفاة ناصر الذيباني 10/15
  • أخبار اليمن : الامين العام المساعد للمؤتمر يعزي بوفاة ناصر الذيباني 11/15
  • أخبار اليمن : الامين العام المساعد للمؤتمر يعزي بوفاة ناصر الذيباني 12/15
  • أخبار اليمن : الامين العام المساعد للمؤتمر يعزي بوفاة ناصر الذيباني 13/15
  • أخبار اليمن : الامين العام المساعد للمؤتمر يعزي بوفاة ناصر الذيباني 14/15
  • أخبار اليمن : الامين العام المساعد للمؤتمر يعزي بوفاة ناصر الذيباني 15/15

المؤتمر نت - الامين العام المساعد للمؤتمر يعزي بوفاة ناصر الذيباني
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المؤتمر نت - بعث الشيخ عبدالله احمد مجيديع الامين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية

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دوت الخليج -
الامين العام المساعد للمؤتمر يعزي بوفاة ناصر الذيباني
بعث الشيخ عبدالله احمد مجيديع الامين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/ ناصر محمد صالح علي الذيباني الذي وافاه الاجل بعد حياه حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن والمجتمع والاصلاح بين الناس

وعبر مجيديع في البرقية التي بعثها الى والد الفقيد الشيخ/محمد صالح علي الذيباني وشقيق الفقيد/علي محمد صالح الذيباني والى نجله قاسم ناصر محمد صالح الذيباني وكافة ال الذيباني في خرابة بني ضبيان بمديرية عنس محافظة ذمار باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان

(إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون).

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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