-
1/15
-
2/15
-
3/15
-
4/15
-
5/15
-
6/15
-
7/15
-
8/15
-
9/15
-
10/15
-
11/15
-
12/15
-
13/15
-
14/15
-
15/15
المؤتمر نت - الامين العام المساعد للمؤتمر يعزي بوفاة ناصر الذيباني
|
|
|
|
|
|
|
|
دوت الخليج -
الامين العام المساعد للمؤتمر يعزي بوفاة ناصر الذيباني
بعث الشيخ عبدالله احمد مجيديع الامين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/ ناصر محمد صالح علي الذيباني الذي وافاه الاجل بعد حياه حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن والمجتمع والاصلاح بين الناس
وعبر مجيديع في البرقية التي بعثها الى والد الفقيد الشيخ/محمد صالح علي الذيباني وشقيق الفقيد/علي محمد صالح الذيباني والى نجله قاسم ناصر محمد صالح الذيباني وكافة ال الذيباني في خرابة بني ضبيان بمديرية عنس محافظة ذمار باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان
(إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تعليق
|
إرسل الخبر
|
إطبع الخبر
|
RSS
|
حول الخبر إلى وورد
|
معجب بهذا الخبر
|
انشر في فيسبوك
|
انشر في تويتر
|
|
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الامين العام المساعد للمؤتمر يعزي بوفاة ناصر الذيباني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
امير السيد
محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام