العالم اليوم - مخاطر غير متوقعة.. ماذا يحدث لبشرتك إذا لم تغسل وجهك ليلا؟

انتم الان تتابعون خبر مخاطر غير متوقعة.. ماذا يحدث لبشرتك إذا لم تغسل وجهك ليلا؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أبريل 2025 09:24 مساءً - حذر أطباء الجلد وخبراء العناية بالبشرة من أن عدم غسل الوجه قبل النوم، قد يضر بالبشرة على المدى الطويل. فما الذي يحدث للبشرة عندما يتم تجاهل تنظيفها قبل النوم؟

تداعيات صحية

يقول الخبراء إنه حتى وإن لم يتم استخدام المكياج طوال اليوم أو الخروج من المنزل، فإن البشرة تظل بحاجة إلى التنظيف بعد يوم من التعرض للأوساخ والزيوت والملوثات.

وتوضح خبيرة العناية بالبشرة نيام ريان أن "الزيوت، الملوثات، الكريمات الموضعية، والواقي الشمسي تحتاج إلى إزالة يومية حتى وإن لم تكوني قد وضعت مكياجا".

ويمكن أن يؤدي عدم تنظيف البشرة في المساء إلى انسداد المسام، وتعطل عملية تجديد البشرة الطبيعية، وزيادة احتمالية ظهور البثور.

كما تشير المتخصصة في العناية بالبشرة، الدكتورة إيلي ساتيي، إلى أن تخطي هذه الخطوة يمكن أن يسبب "البهتان، الاحتقان، وحب الشباب"، مشبهة إياها بعدم تنظيف الأسنان قبل النوم.

من جانبها تحذر خبيرة العناية بالبشرة، إليزابيث كينغ، من أن بقايا المكياج والواقي الشمسي والملوثات يمكن أن تخل بتوازن البشرة الحمضي وتؤدي إلى "زيادة الالتهابات، الإحمرار، وزيادة حساسية البشرة". كما أن التلوث المستمر قد يؤدي إلى تسريع ظهور علامات الشيخوخة.

وتعتبر إليزابيث كينغ أن التنظيف الليلي ليس عبئا، بل جزءا من روتين النوم الذي يساعد الجسم على الاسترخاء، مع توصية بتقليل عدد المنتجات المستخدمة والالتزام بروتين بسيط يتضمن مزيل المكياج، منظفا، ومرطبا.