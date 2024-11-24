لهذا السبب.. بوسي تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة بوسي تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما حلت ضيفة على برنامج "عندي سؤال" المذاع على قناة المشهد، والذي يقدمه الإعلامي محمد القس، وخلال اللقاء تحدثت بوسي عن الصعوبات التي مرّت بها في حياتها، مشيرةً إلى أنها تمكنت من تجاوز الكثير من الأزمات النفسية التي كادت أن تؤدي بها إلى اليأس.

بوسي

أبرز تصريحات بوسي

وأوضحت أنها عاشت فترة من المعاناة في زواجها الأول، ووصلت إلى مرحلة كانت تشعر فيها بأنها فقدت الأمل تمامًا، حيث كانت تفكر في إنهاء حياتها للهروب من الألم الذي كانت تشعر به. وقالت: "كانت حياتي في أسوأ حالاتها، وكل شيء كان يبدو سيئًا للغاية، لكنني الحمد لله، نجوت بفضل الله."

كما تحدثت بوسي عن قدرتها على الاستمرار في مواجهة الصعاب دون اللجوء إلى المهدئات أو الأدوية التي تساعد على النوم، مؤكدة أنها لا تزال قادرة على التفكير بعقلانية.



آخر أعمال بوسي

ويذكر أن آخر أعمال بوسي الفنية، هو من خلال طرحها في يناير الماضي أغنيتها الجديدة "زيه تاني" بالتعاون مع شركة روتانا، وهي من كلمات حسام حسن وألحان مدين. كما أصدرت مؤخرًا أغنيتها "مسولى وصبحوا" التي تم طرحها على منصات الموسيقى كفيديو كليب، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.