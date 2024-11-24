نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استكشاف فن الشارع: من التمرد إلى الاعتراف الرسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في السنوات الأخيرة، أصبح فن الشارع أحد أكثر الظواهر الفنية إثارة للجدل، حيث بدأ هذا الفن الذي كان يُعتبر في البداية مجرد تمرد على النظام الاجتماعي والسلطات المحلية، في الحصول على الاعتراف الرسمي والشرعية في العديد من الدول والمدن حول العالم. ومن المثير للدهشة أن هذا التحول لم يقتصر على المدن الكبرى، بل أصبح ظاهرة عالمية، حيث تمثل الجدران في شوارع المدن الحديثة مسرحًا للفنانين الذين يعبرون عن رؤاهم وأفكارهم بأساليب مبتكرة وجريئة.

منذ بداياته في السبعينات والثمانينات في نيويورك، كان فن الشارع في جوهره حركة احتجاجية، حيث كانت الرسوم والكتابات على الجدران وسيلة للأشخاص المهمشين للتعبير عن رفضهم للنظام الاجتماعي والسياسي القائم. هؤلاء الفنانون لم يكتفوا بإبداع أعمالهم في الأماكن المخصصة للفن مثل المعارض والمتاحف، بل ذهبوا إلى الأماكن العامة ليدفعوا الناس للتفاعل مع أعمالهم بشكل يومي. ولكن مع مرور الوقت، بدأ هذا الفن يكتسب تقديرًا من قبل الأوساط الفنية التقليدية، مما أثار العديد من الأسئلة حول تاريخه وتطوراته.

ومع الاعتراف الرسمي بهذا النوع من الفن، ظهرت تساؤلات حول مدى استمرارية أصالته وتمرده. هل أصبح فن الشارع مجرد ظاهرة تجارية تُستخدم للربح من قبل شركات الإعلان والمعارض الفنية؟ أم أنه لا يزال يحتفظ برسالته الاحتجاجية؟ في العديد من الحالات، أصبح فن الشارع جزءًا من المشهد الثقافي في المدن الكبرى، حيث تستثمر المدن في تنظيم مهرجانات وفعاليات فنية تروج للفنانين المبدعين الذين يحولون الجدران إلى لوحات عملاقة تجذب السياح والمقيمين على حد سواء.

في بعض الأماكن، بدأ الاعتراف الرسمي بهذا الفن يأخذ شكل التشريعات، حيث قامت بعض المدن بتخصيص أماكن معينة للفنانين للعرض وتوفير الدعم اللازم لهم. بينما في أماكن أخرى، يبقى الفن على الجدران بمثابة إعلان صريح للتمرد على الأنظمة الاجتماعية والسياسية.

على الرغم من هذه التحولات، يظل فن الشارع يشكل نقطة التقاء بين الثقافة الشعبية والفن المعاصر، حيث لا يزال يعبر عن هويات وشعارات مجتمعية قد لا تجد مكانًا لها في المعارض التقليدية. ومع تزايد شعبيته، قد نرى مستقبلًا تحولًا في طريقة تعريفنا للفن بشكل عام، بحيث يصبح أكثر ارتباطًا بالفضاء العام والشارع، أكثر من ارتباطه بجدران المعارض.