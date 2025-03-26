مال وأعمال

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة حرة خاصة لمصنع ألستوم

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجلس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة حرة خاصة لمصنع ألستوم من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 مارس 2025 09:14 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، موافقة مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء، على إنشاء منطقة حرة خاصة لمشروع صناعي جديد تابع لشركة “ألستوم“، والمتخصص في إنتاج قطع غيار العربات، القطارات، ومترو الأنفاق.

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وأكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، أن هذا المشروع يمثل إضافة نوعية للصناعة المصرية، حيث يعد من الصناعات التي تدخل البلاد لأول مرة، مما يساهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

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وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تواصل دعم الاستثمارات الصناعية الكبرى، خاصة في القطاعات الاستراتيجية التي تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل جديدة.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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