مصدر مسئول بميناء رفح: الميناء لا يزال مفتوحا من الجانب المصري لليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 مارس 2025 03:31 مساءً - قال مصدر مسئول بميناء رفح البري اليوم الأحد إن الميناء لايزال مفتوحا من الجانب المصري ، وذلك لليوم الثالث عشر على التوالي ، انتظارا لوصول المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم لتلقى العلاج والرعاية فيما أغلقته السلطات الاسرائيلية من الجانب الفلسطيني وتمنع دخولهم.

وأفاد المصدر المسئول - في بيان له - بأن الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف في وضع استعداد دائم ترقبا لوصول هؤلاء المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم .. مشيرا إلى أن 1700 من المصابين والجرحى والمرضى إلى جانب 2500 من مرافقيهم كانوا قد وصلوا على مدار 45 دفعة وذلك حتى يوم 17 مارس الحالي.

وعلى صعيد آخر .. لاتزال المنافذ التي تربط قطاع غزة مغلقة لليوم الـ30 على التوالي ؛ مما تسبب في عدم دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية وكذا عدم دخول اللوادر ومعدات إعادة الإعمار .. كما لاتزال مئات الشاحنات مصطفة على جانبي طريق رفح والعريش منذ أول رمضان الحالي في انتظار الدخول إلى قطاع غزة.