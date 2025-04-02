أخبار مصرية

السفير المصري لدى بوليفيا يلتقى بوزيرة الخارجية البوليفية وأسقف الكنيسة المصرية في...

0 نشر
0 تبليغ

السفير المصري لدى بوليفيا يلتقى بوزيرة الخارجية البوليفية وأسقف الكنيسة المصرية في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 أبريل 2025 10:29 مساءً - في سياق متابعة الأعمال المجتمعية التي تضطلع بها الكنيسة المصرية في الخارج ودور الجالية في تعزيز العلاقات الثنائية، قام السفير حاتم النشار سفير جمهورية مصر العربية في لاباز بترتيب لقاء جمع بين وزيرة الخارجية البوليفية "سيليندا سوسا" والأنبا يوسف أسقف الكنيسة الأرثوذكسية في بوليفيا والكنائس التابعة لها بأمريكا اللاتينية.

تناول اللقاء علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين مصر وبوليفيا، وما يربط البلدين من روافد ثقافية ودينية. كما بحث اللقاء سبل تعريز اطر التعاون المختلفة بين البلدين في شتي المجالات والارتقاء بها إلى افاق ارحب.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا