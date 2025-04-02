السفير المصري لدى بوليفيا يلتقى بوزيرة الخارجية البوليفية وأسقف الكنيسة المصرية في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 أبريل 2025 10:29 مساءً - في سياق متابعة الأعمال المجتمعية التي تضطلع بها الكنيسة المصرية في الخارج ودور الجالية في تعزيز العلاقات الثنائية، قام السفير حاتم النشار سفير جمهورية مصر العربية في لاباز بترتيب لقاء جمع بين وزيرة الخارجية البوليفية "سيليندا سوسا" والأنبا يوسف أسقف الكنيسة الأرثوذكسية في بوليفيا والكنائس التابعة لها بأمريكا اللاتينية.

تناول اللقاء علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين مصر وبوليفيا، وما يربط البلدين من روافد ثقافية ودينية. كما بحث اللقاء سبل تعريز اطر التعاون المختلفة بين البلدين في شتي المجالات والارتقاء بها إلى افاق ارحب.