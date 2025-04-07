ماكرون من خان الخليلى: شكرا للرئيس السيسى وللشعب المصرى على الاستقبال الحار

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أبريل 2025 08:23 صباحاً - توجه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى على هذا الاستقبال الحار، مؤكدا فى تغريدة على موقع إكس "شكرا هذه الحماسة، وهذه الإعلام، وهذه الطاقة التى تليق بخان الخليلى" تحية نابضة للصداقة التى تجمع بين مصر وفرنسا".

واصطحب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون في جولة بخان الخليلي بالقاهرة.

واستهل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون زيارته الرسمية لمصر، بجولة داخل المتحف المصرى الكبير، حيث شاهد القطع الأثرية، وتفقد قاعات العرض الرئيسية.

وكان "ماكرون" نشر على صفحته الرسمية بموقع "إكس" فيديو يظهر طائرات الرافال المصرية تصاحب طائرته الرئاسية لدى دخوله المجال الجوى المصرى، حيث كتب: "وصلنا إلى مصر برفقة طائرات رافال المصرية، فخورون بهذا لأنه يعد رمزًا قويا للتعاون الاستراتيجي بيننا".

وتعقد فى القاهرة اليوم الإثنين، قمة مصرية فرنسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون.