سعر الدولار اليوم الإثنين 7-4-2025 في البنوك المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أبريل 2025 08:23 صباحاً - ننشر أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين 7-4-2025، بحسب آخر تحديث للبنك المركزي والبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 51.07 جنيه للشراء ونحو 51.17 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي إلى 51.08 جنيها للشراء ونحو 51.18 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

وسجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي 51.09 جنيه للشراء و51.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

وتراجع سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد عند 51.07 جنيها للشراء و51.17 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وتراجع سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند 51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وتراجع سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية عند 51.07 جنيه للشراء 51.17 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 51.07 جنيه للشراء ونحو 51.17 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 51.25 جنيه للشراء و51.35 جنيه للبيع.