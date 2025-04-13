وزيادة حصتها السوقية.. وزير التموين يوجه برفع كفاءة وجودة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 13 أبريل 2025 05:23 مساءً - محمد أحمد _ وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة منتجات شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، مع وضع خطة متكاملة لتكثيف الإنتاج وزيادة حصتها السوقية ، خاصة في قطاع الزيوت.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع قيادات الشركة، لمتابعة موقف توافر الزيوت في الأسواق، واستعراض خطط الشركة في التوسع وتحسين الكفاءة الإنتاجية.

وأكد الوزير، حرص الوزارة على دعم الشركات الوطنية لزيادة الإنتاج وضمان استقرار أسعار السلع الأساسية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والشركات التابعة لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وناقش الاجتماع خطة الشركة للتوسع في خطوط الإنتاج، وتحسين أنظمة التشغيل والتوزيع، بما يضمن تغطية احتياجات السوق المحلي، ومنع أي نقص في المعروض أو تلاعب في الأسعار.

وشدد الوزير على أهمية الاستمرار في التنسيق بين الوزارة والشركة لمتابعة الأداء أولاً بأول، وتقديم الدعم الفني والإداري اللازم، بما يحقق استقرار السوق وتوفير المنتجات الأساسية للمواطنين دون أعباء إضافية.

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من جانبهم، أكد مسؤلي شركة الإسكندرية للزيوت والصابون التزامهم الكامل بتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة، مشيرين إلى أن الشركة تعمل على توسيع قاعدة الإنتاج والتوزيع لمواكبة الطلب المتزايد في السوق.