ماجد جورج: قطاع الأدوية قادر على مضاعفة صادراته بنسبة 300%

دبي - احمد فتحي في الأحد 13 أبريل 2025 05:23 مساءً - شاهندة إبراهيم وباره عريان و محمد أحمد وسمر السيد _ قال د. ماجد جورج الرئيس السابق للمجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية وعضو مجلس إدارة غرفة الأدوية ومستحضرات التجميل، إن قطاع الأدوية قادر مضاعفة صادراته، في حال تم العمل بشكل جيد ومدروس على تحقيق ذلك الهدف، منوهًا إلى أن صادرات القطاع تقدر حاليًا بنحو مليار جنيه، ولفت إلى إمكانية مضاعفتها بنسبة 300% وصولًا إلى 3 مليارات جنيه.

يجب اقتناص الفرص بالسوق الأمريكية في ظل التعريفات الجديدة

أشار إلى أبرز الأسواق التي يمكن من خلالها تعظيم صادرات القطاع، والتي تتمثل في إفريقيا والدول العربية، مضيفًا أن المستلزمات الطبية تحظى بفرصة جيدة في السوق الأمريكية، لا سيما بعد الزيادات التي شهدتها التعريفات الجمركية التي أقرها الرئيس الأمريكي ترامب على الصين والهند، والتي جعلت الجميع يبحث حاليًا عن البدائل. ونوه إلى أن أمريكا كانت تستورد كميات كبيرة جدًّا من الصين والهند.

أضاف أن قطاع التجميل يمكنه تقديم private label، الأمر الذي من شأنه خلق سوق خاصة به في أمريكا. وأوضح أنه يُقصد بذلك العلامات التجارية الخاصة، وهي منتجات تصنعها شركة وتُباع تحت اسم علامة تجارية لشركة أخرى، لافتًا إلى أن تلك العلامات التجارية تتيح لتجار التجزئة، مثل وول مارت، تقديم بدائل للعلامات التجارية الوطنية بأسعار أقل، مع الحفاظ على جودة مماثلة.

أضاف أن البدء كـ private label في تلك الأسواق، سيتيح للشركات بعد مرور 3 أو 4 سنوات الدخول بالعلامة التجارية الخاصة بهم فيما بعد، لأنهم حينها سيكونون قد اكتسبوا ثقة السوق الأمريكية في منتجاتهم، فضلًا عن الوعي الكافي بطبيعة السوق واحتياجاته.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وتطرق إلى وجود خطة لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، من خلال تعميق التبادل التجاري والتوسع في تدشين المراكز اللوجستية في إفريقيا، وذلك لتوفير البضائع الحاضرة في قطاعات تمتلك مصر فيها ميزة نسبية.

وأوضح أن مشروع إنشاء مراكز لوجستية على مستوى 12 دولة بإفريقيا يستهدف فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بقطاعات الأدوية ومستحضرات التجميل، الأمر الذي من شأنه مضاعفة حجم الفرص التصديرية، حيث تهدف تلك المراكز إلى التواجد في تلك الأسواق، وكذلك أن يكونوا بمثابة hub في الدولة من شأنه خدمة الدول المحيطة به.