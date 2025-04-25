جهاد أزعور: صندوق النقد قدم 450 مليار دولار للشرق الأوسط…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 25 أبريل 2025 02:15 مساءً - سمر السيد_ قدم صندوق النقد الدولي تمويلات بقيمة 450 مليار دولار لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وباكستان والقوقاز منذ عام 2020 حتى الآن ، منها 14.8 مليار لبلدان بالمنطقة منذ مطلع العام الماضي 2024 فقط، حسبما كشف جهاد أزعور، مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى الصندوق.

وقال أزعور في مؤتمر صحفي عقده الصندوق اليوم عبر الانترنت بمناسبة انطلاق اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن، إن معدل التضخم سيواصل تراجعه في معظم بلدان المنطقة، مع ارتفاع في بعضها.

وأضاف أن التعافي العالمي الذي تحقق بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في العامين الماضيين يواجه اليوم مخاطر جديدة ، لاسيما مع تصاعد التوترات التجارية الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على البلدان، والتي أضرت تبعاتها بالاقتصاد العالمي.

وتابع أن العام الماضي كان محفوفًا بالمخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لاسيما أن الصراعات الجيوسياسية تسببت في تكاليف اقتصادية هائلة .

وقلل أزعور الآثار المباشرة للتعريفات الجمركية الأمريكية المفروضة على البلدان، مشيرًا إلى أنها ستكون محدودة لمحدودية الانكشاف.

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وتوقع مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي تراجع معدل نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 0.9 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة الصادرة في شهر يناير الماضي ليصل إلى 2.6% في العام الجاري 2025.

كما خفض معدل النمو الخاص بالعام المقبل بواقع 0.5 نقطة مئوية ليسجل نحو 3.4 %، لافتًا إلى أن معدل نمو المنطقة سجل نحو 1.8% في العام الماضي 2024.