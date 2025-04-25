مال وأعمال

صندوق النقد: تراجع التضخم وارتفاع نمو الاقتصاد المصري تطورات…

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  • صندوق النقد: تراجع التضخم وارتفاع نمو الاقتصاد المصري تطورات… 5/9
  • صندوق النقد: تراجع التضخم وارتفاع نمو الاقتصاد المصري تطورات… 6/9
  • صندوق النقد: تراجع التضخم وارتفاع نمو الاقتصاد المصري تطورات… 7/9
  • صندوق النقد: تراجع التضخم وارتفاع نمو الاقتصاد المصري تطورات… 8/9
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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد: تراجع التضخم وارتفاع نمو الاقتصاد المصري تطورات… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 25 أبريل 2025 01:15 مساءً - سمر السيد_ قال جهاد أزعور، مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، إن توقعات الصندوق بتراجع معدل التضخم في مصر إلى 12.5% خلال العام المالي المقبل، بجانب ارتفاع معدل النمو إلى 3.8% بنهاية العام المالي الجاري 2024/ 2025 ، تقفز إلى 4.3% بنهاية العام 2025/ 2026، تعد تطورات إيجابية تعكس تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

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وأكد أزعور في مؤتمر صحفي عقده الصندوق اليوم عبر الانترنت، أهمية معالجة مسألة الدين من خلال تحسين إدارة الفائض، وتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بإدارته.

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وقال مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، إن مرونة سعر الصرف في أوقات الأزمات مفيدة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

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وحسبما أفادت أحدث نسخة من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي التي كشف عنها الصندوق أول أمس الثلاثاء، من المتوقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 3.8% بنهاية العام المالي الجاري 2024/ 2025، مقابل 3.6% توقعها في شهر يناير الماضي.

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كما رجح أيضًا زيادة معدل نمو الاقتصاد المصري ليسجل نحو 4.3% بنهاية العام المالي المقبل 2025/ 2026، مقابل 4.1% تنبأ بها سابقًا.

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وكان الصندوق قد توقع خلال شهر يناير الماضي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 3.6% في العام المالي الجاري 2024/2025، مقابل 2.4% مقدرة للعام المالي الماضي 2023/ 2024، وتوقع وقتها استمرار وتيرة ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المحلي إلى 4.1% في العام المالي المقبل.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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