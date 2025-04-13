فخامة وقوة وتقنيات متطورة.. جيلي تكشف عن مواصفات سيارة Galaxy Star 8...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 04:40 مساءً - كشفت شركة "جيلي" رسميًا عن سيارتها الجديدة Galaxy Star 8، وهي سيارة سيدان متطورة تجمع بين التصميم الفاخر والأداء القوي، وقد بدأت الشركة بالفعل في استقبال طلبات الحجز داخل السوق الصيني.

تعتمد Galaxy Star 8 على نظام هجين متطور، بمحرك بنزين توربيني سعة 1.5 لتر بقوة 120 كيلوواط (ما يعادل حوالي 161 حصان)، مع عزم دوران إجمالي يبلغ 605 نيوتن.متر.

السيارة تتسارع من 0 إلى 100 كم/س في حوالي 6 ثواني، وتستهلك 3.67 لتر فقط لكل 100 كم في حال نفاد الشحن الكهربائي، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا وفعالًا.

تم تزويدها ببطارية فوسفات حديد الليثيوم بسعة 18.4 كيلوواط ساعة، تمنح مدى كهربائي يصل إلى 130 كم، فيما يصل مدى القيادة الكلي (بالتعاون بين المحرك والبطارية) إلى أكثر من 1300 كم، وهو رقم مميز في فئتها.

تأتي السيارة بتصميم أنيق وجذاب، مع واجهة أمامية رياضية وأضواء LED نحيفة تمتد بعرض السيارة.

كذلك تضيف لمسات الكروم على مداخل الهواء الأمامية شكلًا يشبه حرف T، فيما يعكس السقف الأمامي المدمج دعم السيارة لتقنيات القيادة الذاتية القادمة.

أما الأبعاد فجاءت على النحو التالي:

الطول: 5018 ملم

العرض: 1918 ملم

الارتفاع: 1480 ملم

قاعدة العجلات: 2928 ملم

وتضمنت اللمسات الفاخرة أيضًا مقابض أبواب كهربائية مخفية، نوافذ جانبية من دون بروز، سقف بانورامي كامل، زجاج أمامي عازل للصوت، وعجلات رياضية قياس 19 بوصة.

من الداخل، تقدم Galaxy Star 8 تجربة فاخرة مع شاشة عدادات رقمية قياس 10.2 بوصة، وشاشة وسطية عائمة بحجم 15.4 إنش.

كما تضم السيارة شاشة عرض رأسية (HUD) بتقنية الواقع المعزز بحجم 25.6 بوصة، لتوفير معلومات القيادة بشكل مباشر أمام السائق.

ويعتمد نظام الترفيه Galaxy Flyme Auto على معالج Snapdragon 8295، ما يضمن تكاملًا ذكيًا وسلسًا مع الهواتف الذكية، ويعزز تجربة القيادة الرقمية.

المقصورة تشمل أيضًا مساحات تخزين ذكية، حاملات أكواب ذات آلية تثبيت، شاحن لاسلكي، وصندوق خلفي واسع بفتحة تحميل مربعة لتسهيل نقل الأمتعة.

تتوفر سيارة جيلي Galaxy Star 8 في السوق الصيني من خلال 5 فئات مختلفة، بأسعار تبدأ من 139,800 يوان صيني وتصل إلى 173,800 يوان صيني، ما يعادل تقريبًا من 19,300 إلى 24,000 دولار أمريكي حسب الفئة.

سيارة Galaxy Star 8 تمثل توجه جيلي نحو تقديم سيارات سيدان هجينة تجمع بين الأداء، الراحة، والتكنولوجيا، وتضع نفسها في مكانة قوية داخل فئتها.