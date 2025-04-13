أنقرة: الرئيس التركي يعتزم زيارة سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 04:40 مساءً - قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعتزم زيارة سوريا وإن المسؤولين يعملون على تحديد مواعيد مناسبة لهذه الزيارة.

وأكد وزير خارجية تركيا، في تصريحات صحفية، أن موقف بلاده واضح بضرورة تحقيق الاستقرار في سوريا والتوقف عن أي إجراء يهدد أمنها.

وأضاف "فيدان" أن العمليات الإسرائيلية في سوريا تخلق حالة من عدم الاستقرار، مؤكدًا ضرورة احترام الأجواء السورية.

وأشار إلى أن تركيا تبذل جهودًا دبلوماسية لجمع الطرفين "الروسي والأوكراني" على طاولة المفاوضات، لافتًا إلى أن التحضيرات متواصلة لعقد لقاء بين أردوغان وترامب.