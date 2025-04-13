عشرات الشهداء فـي قصف يستهدف الخيام والمنازل بغزة .. وتهجير وتوسع العدوان بالضفة

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

واصلت طائرات الاحتلال «الإسرائيلي» قصفها لمختلف مناطق قطاع غزَّة مخلِّفةً العشرات من الشهداء والجرحى، حيث واصل جيش الاحتلال عمليات قصف خيام النازحين بخان يونس.

واستشهد فلسطيني وامرأة وسقط عدد من المصابين جرَّاء قصف خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزَّة.

وشهدت خان يونس سلسلة غارات أدَّت لاستشهاد ثمانية فلسطينيين خمسة منهم في خيمة في جنوب المواصي إضافة إلى استشهاد شاب بقصف محيط مصلى التوبك بعبسان الكبيرة شرق خان يونس واستشهد ثلاثة متأثرين بجراحهم. وبدأ جيش الاحتلال خلال الثلاثة أيام الماضية بإنشاء سواتر ترابية شرق محطة بهلول شرق رفح.

وقالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال يحصن المنطقة التي يوجد بها منذ بداية الحرب لقطع الطريق الشرقي بشكل كامل عن الدخول لرفح وعزل معبري كرم أبو سالم ورفح.

ودمَّر جيش الاحتلال مزيدًا من المنازل والمنشآت في رفح. وجدَّد جيش الاحتلال أوامر الإخلاء في جزء من المنطقة الوسطى وأدَّت غاراته خلال ٢٤ ساعة إلى استشهاد ٢٣ وإصابة العشرات. وأعلنت الصحة بغزَّة وصول مشافي القطاع ٥٨ شهيدًا، و٢١٣ مُصابًا خلال ٢٤ ساعة.

وفي الضفة شرع جيش الاحتلال «الإسرائيلي»، فجر أمس بعدوان عسكري واسع في مُخيَّم بلاطة للاجئين شرق نابلس، أجبر خلاله أصحاب بعض المنازل على الخروج منها تحت تهديد السلاح، ونفذ عمليات دهم للمنازل تخللتها اعتقالات وعمليات تحقيق ميدانية.

وبحسب شهود عيان اضطرت عائلات للنزوح وتوجهت الى مفترق الغاوي بين مُخيَّمي بلاطة وعسكر، وأخرى قبالة دير بير يعقوب، وقامت سيارات إسعاف بنقلهم إلى مناطق قريبة.

وأصيب طفل إثر اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب في المخيم، مع العلم أن الطفل يعاني من إصابة سابقة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. في غضون ذلك قال الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إن بلاده مستعدة لاستقبال الفلسطينيين من قطاع غزَّة المتضررين من الحرب في غزَّة بشكل مؤقت، حسبما ذكرت وسائل إعلام.

وقال أيضًا إنه أصدر توجيهات لوزير خارجيته بالتباحث سريعًا مع الجانب الفلسطيني والأطراف الأخرى حول كيفية إجلاء الفلسطينيين إلى إندونيسيا.

وقال برابوو «نحن مستعدون لإجلاء الجرحى والمصابين والأيتام»، مضيفًا أنهم سيكونون في إندونيسيا مؤقتًا حتى يتعافوا تمامًا من إصاباتهم ويصبح الوضع في غزَّة آمنًا لعودتهم. وبحسب تقديراته فإن الموجة الأولى قد تضم نحو ألف شخص من سكان غزَّة.