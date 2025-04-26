نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يغادر الفاتيكان دون استكمال محادثاته مع زيلينسكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفاتيكان دون عقد لقاء ثان مع فلاديمير زيلينسكي، بعد أن أجريا محادثة قصيرة قبيل بدء مراسم جنازة البابا فرنسيس واتفقا على استكمالها بعد الجنازة.

وذكرت وكالة "آر بي كا-أوكرانيا" أن الرئيس الأمريكي غادر الفاتيكان ولم يتمكن من مواصلة عقد اللقاء بسبب جدول أعماله، الذي كان يتطلب مغادرته روما مباشرة بعد انتهاء مراسم جنازة البابا فرنسيس.

وفي الوقت نفسه، أفاد موقع "سترانا" الأوكراني بأن مكتب زيلينسكي كان يتوقع عقد هذا اللقاء.

وكان ترامب وزيلينسكي قد أجريا لقاء قصيرا على انفراد داخل كاتدرائية القديس بطرس في روما، وفقا لما أعلنه مسؤول الاتصالات بالبيت الأبيض ستيفن تشيونغ والذي وصف اللقاء بـ "المثمر للغاية".

وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، ناقش الطرفان خلال اللقاء الذي استغرق نحو 15 دقيقة "الكثير من الأمور بما في ذلك وقف إطلاق النار".

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا إن زيلينسكي تحدث أيضا بعد هذا الاجتماع القصير مع الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر.

من جانبه، وصف زيلينسكي اللقاء القصير مع ترامب بأنه "رمزي جدا". مؤكدا أنهما ناقشا "وقف إطلاق النار الكامل وغير المشروط".

وذكرت قناة "سكاي نيوز"، أن ترامب وزيلينسكي في لقائهما المقتضب اتفقا على الاجتماع مرة أخرى بعد الجنازة.

وهذا اللقاء الأول منذ نحو شهرين بعد الذي عقد بينهما في البيت الأبيض وانتهى بشكل دراماتيكي وسط توبيخ تلقاه زيلينسكي من ترامب على مرأى العالم.

واعتبر ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" في وقت سابق من اليوم أن مفاوضات السلام الشامل بين روسيا وأوكرانيا تسير بسلاسة، معربا عن تفاؤله بإمكانية نجاحها.

كما وصف الاجتماع الذي عقده مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس في الكرملين واستغرق 3 ساعات بالـ "جيد".

وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا مستعدة للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا مع الولايات المتحدة، ولكن هناك تفاصيل لا يزال يتعين الاتفاق عليها.

وأضاف أن موسكو “تطرح وتدرس مقترحات جدية”، مشيرا إلى أن هذه العملية "لا يجب التحدث عنها قبل أن تنتهي".