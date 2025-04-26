قيمة الأوراق المخصمة ترتفع 128.6% إلى نحو 18 مليار جنيه خلال…

دبي - احمد فتحي في السبت 26 أبريل 2025 08:08 مساءً - رنا ممدوح_ صعد إجمالي قيمة الأوراق المخصمة، بنسبة 128.6%، خلال أول شهرين من العام الجاري، ليصل إلى 17.997 مليار جنيه، مقابل 7.872 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفع إجمالي قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع، وفقا للتقرير الصادر عن الرقابة المالية، بنسبة 96.2% إلى 10.135 مليار جنيه، خلال شهري يناير وفبراير، مقابل 5.166 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

ووصل إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع خلال نفس الفترة، إلى 7.862 مليار جنيه، مقابل 2.705 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام المقارن، بارتفاع 190.7%.

وعلى صعيد أعمال شهر فبراير منفردا، ارتفع إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بنسبة 93.8% إلى 7.885 مليار جنيه، مقابل 4.069 مليار جنيه بنهاية فبراير 2024.

Rana

قيمة التمويل الاستهلاكي ترتفع 37.1% إلى 11.9 مليار جنيه خلال شهرين

رنا ممدوح

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صعد إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 37.1%، خلال أول شهرين من العام الجاري، ليصل إلى 11.946 مليار جنيه، مقابل 8.715 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفع إجمالي عدد العملاء، وفقا للتقرير الصادر عن الرقابة المالية، بنسبة 188.4%، إلى 1.515 مليون عميل، خلال شهري يناير وفبراير، مقابل 525 ألف عميل بالفترة المقارنة.

وعلى صعيد أعمال شهر فبراير منفردا، ارتفع إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 82.3% إلى 6.402 مليار جنيه، مقابل 3.511 مليار جنيه بنهاية فبراير 2023.

وارتفع إجمالي عدد العملاء، بنسبة 191.2%، إلى 753 ألف عميل، خلال شهري يناير وفبراير، مقابل 258 ألف عميل بالفترة المقارنة.