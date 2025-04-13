25 ألف دولار.. بدء استقبال الطلبات لجائزة حمد بن عيسى آل خليفة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 04:40 مساءً - أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، عن بدء استقبال الطلبات لجائزة حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم لعام 2025.

حيث تعتبر هذه الجائزة وسيلة لتعزيز الإبداعات والابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال لخدمة التعليم.

حيث تم تجهيز الطلاب والمعلمين للاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي، وتمكين الشباب وذوي الصلة في مجال التعليم من اكتساب المهارات الأساسية في الذكاء الاصطناعي.

وجاءت قيمة الجائزة 25,000 دولار لكل فائز، بالإضافة إلى شهادة تقدير واعتراف على المستوى الدولي.

ويمكنك الدخول إلى الرابط المخصص وتعبئة نموذج التسجيل، ثم إرسال نسخة من نموذج التسجيل عبر البريد الإلكتروني، وسيكون الموعد النهائي للتسجيل يوم 21 أبريل 2025.