العالم اليوم - الأهلي يفرض التعادل على بيراميدز في قمة الدوري المصري

انتم الان تتابعون خبر الأهلي يفرض التعادل على بيراميدز في قمة الدوري المصري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أبريل 2025 10:26 مساءً - فرض الأهلي التعادل 1 /1 على مضيفه بيراميدز اليوم السبت في الجولة الثانية من مجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ولعب بيراميدز بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 57 لطرد لاعبه مهند لاشين، لكن رغم النقص العددي سجل المغربي محمد الشيبي هدفا للفريق قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف أحمد رضا هدف التعادل القاتل للأهلي.

وخاض الأهلي أول مباراة له في مجموعة التتويج بعدما انسحب من مباراته الأولى أمام الزمالك بسبب الاعتراض على عدم الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي، قبل صدور قرار باعتبار الزمالك فائزا 3 /صفر.

وفي الجولة الأولى من منافسات مجموعة التتويج تعادل بيراميدز سلبيا مع المصري البورسعيدي.

ورفع بيراميدز رصيده في صدارة مجموعة التتويج إلى 44 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي.