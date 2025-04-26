تمتد حتى 4 مايو.. الفاتيكان يعلن 9 أيام حداداً على البابا فرنسيس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 12:32 مساءً - أكد الفاتيكان بدء أيام الحداد على البابا فرنسيس لمدة 9 أيام، والمعروفة باسم "نوفيندياليس"، والتي بدأت اليوم السبت بالاحتفال بالقداس الجنائزي في كنيسة القديس بطرس، وتمتد هذه الفترة من التكريم للبابا حتى الأحد 4 مايو، وفقا لصحيفة إنفوباى الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من بين أيام إحياء هذه الذكرى، تبرز الاحتفالات التالية:

الأحد 27 أبريل: عند الساعة 10:30 صباحًا، سيقام قداس في ساحة القديس بطرس لموظفي ومؤمني دولة الفاتيكان، برئاسة الكاردينال بييترو بارولين، وزير الخارجية السابق.

الاثنين 28 أبريل: عند الساعة الخامسة مساءً، سيقام القداس الإلهي لكنيسة روما في بازيليك الفاتيكان، برئاسة الكاردينال بالداسار رينا، النائب العام لروما.

الثلاثاء 29 أبريل: الساعة الخامسة مساء، قداس في كنيسة الفاتيكان لمجالس الكنائس البابوية، برئاسة الكاردينال ماورو جامبيتي، رئيس كهنة كنيسة القديس بطرس.

الأربعاء 30 أبريل: عند الساعة الخامسة مساءً، سيقام القداس في كنيسة الفاتيكان للكنيسة البابوية، برئاسة الكاردينال ليوناردو ساندري، نائب عميد مجمع الكرادلة.

الخميس 1 مايو: عند الساعة الخامسة مساءً، سيقام القداس في كنيسة الفاتيكان للكوريا الرومانية، برئاسة الكاردينال كيفن جوزيف فاريل، كاميرلينغو في الكنيسة الرومانية المقدسة.

الجمعة 2 مايو: الساعة الخامسة مساء، القداس في بازيليك الفاتيكان للكنائس الشرقية، برئاسة الكاردينال كلاوديو جوجيروتي، العميد السابق لدائرة الكنائس الشرقية.

السبت 3 مايو: في الساعة الخامسة مساءً، سيقام القداس في كنيسة الفاتيكان لأعضاء معاهد الحياة المكرسة وجمعيات الحياة الرسولية، برئاسة الكاردينال أنخيل فرنانديز أرتيم، نائب رئيس مجمع معاهد الحياة المكرسة السابق.

الأحد 4 مايو: عند الساعة الخامسة مساءً، سيقام القداس في بازيليك الفاتيكان للكنيسة البابوية، برئاسة الكاردينال دومينيك مامبيرتي، رئيس شمامسة مجمع الكرادلة.

تهدف هذه السلسلة من القداديس تكريما للبابا فرانسيس، وتسليط الضوء على عالمية الكنيسة الكاثوليكية والتأثير العالمي لبابويته.