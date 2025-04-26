النصر والأهلي يتطلعان للحاق بـ الهلال في نصف نهائي نخبة آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار مساء السبت صوب مدينة جدة، حيث تستكمل مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تشهد تنافسا مثيرًا بين الأهلي ونظيره بوريرام يونايتد التايلاندي، في حين يصطدم النصر بيوكوهاما إف مارينوس الياباني، في قمة سعودية يابانية.

ويطمح الفريقان السعوديان للحاق بالهلال، واستكمال مشوارهما في البطولة القارية بحثًا عن معانقة مُنجز طال انتظاره، خاصة وأن المباريات تقام بنظام التجمع في السعودية مما يضمن حضورًا جماهيريًا فاعلًا ومؤثرًا.

على ملعب (الجوهرة المشعة)، يدخل الأهلي المواجهة منتشيا بأدائه المميز في البطولة، ومتسلّحًا بجماهيره التي تُشكّل عاملًا حاسمًا في مثل هذه المواجهات.

ويضم الأهلي عدد من النجوم اللامعين، يتقدمهم القائد البرازيلي روبرتو فيرمينو العائد للمشاركة بعد غيابه على الصعيد المحلي لاستبعاده من قائمة الفريق، وكذلك النجم الجزائري رياض محرز، والإسباني غابري فيغا والإيفواري فرانك كيسيه، والبرازيلي غالينو ومواطنه إيبانيز مدافع الفريق الذي سجل حضورا تهديفيا رائعا في الفترة الأخيرة، والتركي ميريح ديميرال والحارس السنغالي إدواردو ميندي.

في المقابل، يطمح بوريرام يونايتد التايلاندي في مواصلة مشواره التاريخي، بقيادة مدربه أوسمار لوس الذي أبدى احترامه للمنافس لكنه أكد في المؤتمر الصحافي أن فريقه جاهز لإثبات جدارته في هذا الدور الحاسم.

ورغم تصدره جدول ترتيب الدوري التايلاندي الممتاز، يمر الفريق بفترة نتائج غير مستقرة محليًا؛ إذ خسر آخر مبارياته أمام راتشابوري بنتيجة 3-2 في 19 من الشهر الحالي ضمن الجولة 29.

ورغم هذه النتيجة، لا يزال بوريرام يونايتد يحتل المركز الأول برصيد 67 نقطة من 29 مباراة، بعد أن حقق 21 فوزًا و4 تعادلات، وتعرض لأربع هزائم، وسجل 85 هدفًا مقابل 20 هدفًا فقط في مرماه، مع فارق أهداف بلغ +65.

وفي اللقاء الثاني، يخوض النصر السعودي مواجهة قوية أمام يوكوهاما إف مارينوس الياباني، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل.

ويدخل النصر بقيادة مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي، اللقاء بشغف كبير لتحقيق اللقب الآسيوي، حيث أكد في تصريحاته أن الفريق لا يلتفت لما يقوله الخصم، بل يعمل بتركيز كامل لتجاوز هذا التحدي، رغم الانتقادات التي طالت توقيت المباراة المتأخر.

يتسلح النصر بكتيبة مدججة من النجوم اللامعين يتقدمهم النجم العالمي كريستيانو رونالدو قائد الفريق وهدافه واللاعب الأكثر تأثيرًا في صفوف الأصفر العاصمي، إذ يطمح الدون ورفاقه لكتابة تاريخ جديد في القارة الصفراء بتحقيق اللقب الآسيوي إذ تبدأ المهمة من لقاء الفريق الياباني.

ويملك النصر أسماء كبيرة يعول عليها كثيرًا، فيحضر إلى جوار رونالدو كلًا من ساديو ماني والبرتغالي أوتافيو والإسباني لابورت والكولومبي جون دوران والكرواني مارسيلو بروزوفيتش، إضافة إلى المدافع محمد سيماكان والحارس البرازيلي بينتو.

ويبتعد النصر محليًا بفارق نقطي كبير عن المتصدر، لكنه يعول على اللقب الآسيوي لإنقاذ موسمه والصعود لمنصة التتويج التي سيرسم معها ملامح مختلفة للموسم القادم.

من جهة أخرى، يأمل الفريق الياباني إحداث مفاجأة مدوية، حيث أبدى مدربه باتريك كيسنوربو ثقته بقدرة لاعبيه على مجاراة النصر، معتبرًا أن اللقاء 11 ضد 11، وأن الفريق لا يخشى الأسماء بل يحترم كل منافس.

الفريق الياباني صُنف على أنه الأفضل في شرق القارة باعتلائه صدارة الترتيب لمرحلة الفرق عن شرق آسيا، إذ حقق ست مرات وخسر مرة واحدة، وامتلك 18 نقطة.