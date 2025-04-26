أحمد حاتم يرد على شائعات ارتباطه بـ هنا الزاهد: إحنا صحاب جدًا

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الفنان أحمد حاتم عن شائعات ارتباطه بالفنانة هنا الزاهد وذلك أثناء حلوله ضيفًا على برنامج "تفاعلكم" حيث علق حاتم على شائعة ارتباطه بـ هنا الزاهد الذي تناولها بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد كثرة تعاونهم سويًا.

وأوضح أحمد حاتم تفاصيل علاقته بـ هنا الزاهد قائلًا:"لو شفتونا مع بعض مرة هتفهموا أن ده أي كلام خالص، ومفيش حاجة من الحاجات دي ممكن تستخبي إحنا صحاب جدًا وبنحب نشتغل مع بعض".

احمد حاتم وهنا الزاهد

أعمال جمعت بين هنا الزاهد وأحمد حاتم



يعد فيلم “عاشق” ليس التعاون الأول بين كل من أحمد حاتم والفنانة هنا الزاهد، وجمعهما عدة أعمال مميزة أثرت على الساحة الفنية، كان اخرهم مسلسل “إقامة جبرية”، وايضا "أنا وهي" الذي قدماه في بطولة مشتركة عام 2022، والعمل كان بطولة كل من ميرهان حسين، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، وسليمان عيد، المسلسل من تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبدالعزيز، مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، الذي قدمت هنا الزاهد بطولته وعُرض في عام 2021.

كما شاركا في فيلم "الغسالة"، الذي دارات أحداثه في إطار كوميدي فانتازي، شارك في بطولة الفيلم كل من محمود حميدة، شيرين رضا، محمد سلام، وأحمد فتحي، فيلم قصة حب الذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه في 2019 بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي رومانسي، شارك به حنان سليمان، ياسر الطوبجي، علا رشدي، فرح يوسف، وفراس سعيد، والفيلم من تأليف عثمان أبو لبن وأماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

وفي سياق متصل يذكر أنه قد ظهر أحمد حاتم ضيف شرف في مسلسل "إقامة جبرية" لهنا الزاهد الذي يعرض عبر منصة Watch It.

آخر أعمال أحمد حاتم



وكان آخر أعمال أحمد حاتم هو فيلم حسن المصري، وجسد شخصية مسؤول حراسات يتعرض لمهمة انتحارية تؤدي إلى فقدانه حاسة السمع، ويعيش قصة حب مع دياموند بو عبود التي تلعب دور صاحبة الشركة التي يعمل بها، كما يتورط مع إحدى العصابات وتجار السلاح مع تتابع الأحداث.

مسلسل “إخواتي”

وأيضًا شارك أحمد حاتم فى رمضان 2025 كضيف شرف بمسلسل إخواتي، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، حول 4 شقيقات هن نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، وهن مترابطات وعلاقتهن جيدة، ولكن تحدث مفاجأة تقلب مجرى الأحداث وتسبب أزمات بينهن.

كما شارك في مسلسل عمر أفندي ودارات أحداثه في فترة زمنية قديمة تعود إلى فترة الأربعينيات، ويعيش خلاله أحمد حاتم قصة حب مع آية سماحة التي تجسد دور الراقصة زيزي، فيما تلعب رانيا يوسف دور دلال وهي صاحبة بنسيون ضمن أحداث المسلسل.