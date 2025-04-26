مبادرات برلمانية جديدة لتعزيز مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال في مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 12:31 مساءً - أعلن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن جهود مكثفة لدعم تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تحسين بيئة الاستثمار وزيادة تنافسيتها.

وأوضح أن البرلمان يساند هذه الخطوات عبر طرح حزمة من التيسيرات الضريبية، أبرزها استبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة على صافي الأرباح، مما يختصر الإجراءات وييسر عملية التحصيل عبر شباك موحد.

كما تشمل الإجراءات تسهيلات جمركية، أبرزها تقليص مدة الإفراج إلى ستة أيام، والعمل بنظام الورديات حتى خلال الإجازات الرسمية، بما يدعم حركة التجارة ويرفع كفاءة الأداء الاقتصادي.

وأكد الفقي أن هذه التحركات ستنعكس مباشرة على نمو مجتمع الأعمال وزيادة الحصيلة الضريبية بفضل التوسع في الميكنة وتقليل الفاقد.

وتعمل وزارة المالية حاليًا على استكمال الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لسرعة التنفيذ، سواء عبر تعديلات تشريعية أو قرارات تنفيذية، لضمان تطبيقها خلال أسابيع قليلة، بما يترجم توجيهات القيادة السياسية إلى واقع فعلي يلمسه المستثمرون.