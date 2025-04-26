نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد بوريرام يونايتد في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الأهلي السعودي استعداداته لمواجهة بوريرام يونايتد التايلندي وذلك ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال اسيا للنخبة. ويأمل الأهلي في مصالحة جماهيره بعد نتائج متذبذبة في المسابقة المحلية والذي يقترب الاتحاد السعودي من حصده في الموسم الحالي. موعد مواجهة الأهلي أمام بوريرام يونايتد في دوري أبطال آسيا والقنوات الفضائية الناقلة وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وتوقيت مصر. وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات SSC السعودية والتي تتولى نقل مسابقة دوري أبطال اسيا للنخبة في السعودية ووالشرق الأوسط.