تصاعد الغضب في تل أبيب.. مظاهرات أمام منزل هرتسوغ للمطالبة بصفقة تبادل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 12:31 مساءً - احتج عشرات الإسرائيليين اليوم السبت صباحًا بتاريخ 26 أبريل 2025 أمام منزل رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ في تل أبيب، مطالبين بعقد صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية.

وقد جاءت المظاهرة بدعوة من هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين التي شددت على وجوب إعادة كافة الرهائن مرة واحدة من غزة.

وبالحديث في نفس السياق، واصل جيش الاحتلال القيام بفرض حصار شامل بحري وبري وجوي على قطاع غزة، مما تسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية بصورة خطيرة، مع تزايد حالات سوء التغذية بين الأطفال والتحذيرات التي تمت من وقوع مجاعة وشيكة.