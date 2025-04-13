شقيقة زعيم كوريا الشمالية تعتبر أن نزع سلاح بلادها النووي «حلم يقظة»

سيئول ـ ا.ف.ب: انتقدت شقيقة كيم جونج أون النافذة الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لنزع سلاح كوريا الشمالية النووي، قائلة إن هذه الفكرة «مجرد حلم يقظة».

وتأتي تصريحاتها بعدما أصدر كبار الدبلوماسيين من كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة بيانًا على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي، أعادوا فيه تأكيد «التزامهم الثابت بنزع السلاح النووي بشكل كامل» من بيونج يانج.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، قالت شقيقة الحاكم كيم جونج أون إن أي نقاش لإقناع الشمال بالتخلي عن أسلحته النووية «ليس سوى حلم يقظة لن يتحقق أبدًا». وقالت كيم يو جونج «إذا تحدث أي شخص علنًا عن تفكيك الأسلحة النووية فهذا ببساطة يمثل أشد الأعمال العدائية في إنكار سيادة جمهورية كوريا الشَّعبية الديموقراطية».