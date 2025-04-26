نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم مانشستر يونايتد يواعد صديقة مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير إعلامية، يوم الجمعة، أن مانويل أوغارتي، لاعب مانشستر يونايتد، يواعد صديقة كيليان مبابي.

انضم الأوروغوياني إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي في صفقة بلغت قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني قادما من باريس سان جيرمان.

قدم أوغارتي، البالغ من العمر 24 عاما، موسما متخبطا مع فريقه، إذ يحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 14 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع ذلك، يبدو أن أوغارتي يركز جيدا خارج أرض الملعب، بعد أن تم الكشف صديقته الجديدة.

شوهدت جورجيا ماي هيث "27 عاما" وهي تتناول العشاء مع مبابي في عام 2021، وقيل أيضا أنها ذهبت في إجازة إلى مراكش في المغرب مع النجم الفرنسي في يناير 2024.

لكن التقارير كشفت أنها تركت نجم ريال مدريد ودخلت في علاقة مع أوغارتي.

تتمتع جورجيا بمتابعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مع 50 ألف متابع على "إنستغرام" و225 ألف متابع آخرين في "تيك توك"، علما بأنها ولدت في بريطانيا ولكنها تتقاسم وقتها بين أستراليا ولندن.