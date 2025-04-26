نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. حمو بيكا يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا تريند محرك البحث “جوجل” بعد قرار إيقافه عن العمل واستدعاؤه للتحقيق في نقابة الموسيقيين.

وبناء إلى ما ورد لنقابة المهن الموسيقية إتصالات من السادة بعض المواقع الإخبارية، فقد تابعت نقابة المهن الموسيقية ما تضمنه الفيديو المتداول لأحد حاملي التصريح بشعبة الأداء الصوتي المدعو محمد مصطفي الشهير بحمو بيكا، والذي أثار إستياء النقيب العام وأعضاء مجلس الإدارة، الأمر الذي إستدعي إجتماعًا عاجلًا وفوريًا للنقيب العام الفنان مصطفي كامل مع السادة وكلاء النقابه الأستاذ حلمي عبد الباقي (وكيل أول النقابة)، والدكتور محمد عبد الله (الوكيل الثاني).

حمو بيكا

بيان نقابة المهن الموسيقية



وقال الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية ووكيل النقابة في بيان رسمي أن نقابة المهن الموسيقية أنها ستظل سندًا وظَهرًا لكل أعضاء الجمعية العمومية أو حاملي التصاريح بالعمل ممن يحترمون قوانين المهنة وأعرافها والثوابت المجتمعية الراسخة، فهي في ذات الوقت ستظل جهة الردع لكل من تسول له نفسه التطاول أو التجاوز في حق مؤسسات الدولة الحامية والراعية لوطننا الحبيب

إصدار قرار للتحقيق العاجل مع حمو بيكا



وبناءًا علي ماسبق فقد تقرر ما يلي: إخطار الشئون القانونية للنقابة بإستدعاء المذكور للتحقيق العاجل، كما تم إيقاف العمل بالتصريح الممنوح له لحين انتهاء التحقيق.

وتشدد النقابة العامة نقيبًا وأعضاء مجلس الإدارة أنها لن تتهاون مع أي تجاوز أو إساءة لا سيما مايتعلق بالثوابت المجتمعية أو مؤسسات الدولة.

حمو بيكا

سبب استدعاء حمو بيكا للتحقيق



وكان قد انتشر منذ ساعات قليلة فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر غناء مؤدي المهرجانات حمو بيكا، في حفل ويتغنى ببعض الكلمات التي اعتبرها البعض مسيئة لمؤسسات الدولة ولا تليق.