بعد عرض أولى حلقاته.. مسلسل "بريستيج" يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل "بريستيج" لـ مصطفى غريب ومحمد عبدالرحمن، تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعد عرض أولى حلقاته على منصة "يانجو بلاي"، يوم الخميس الماضي الموافق 24 من الشهر الجاري.

وظهر النجم أحمد داود في الحلقة الاولى من مسلسل برستيج، ويقدم دور تامر الجمال يعمل في السوشيال ميديا، ويتم قتله من أحد الأشخاص في كافيه برستيج، وتتوالى الأحداث للبحث عن القاتل.

مسلسل بريستيج

أبطال مسلسل "بريستيج"

ويشارك في بطولة مسلسل "بريستيج" عدد كبير من الفنانين ومنهم مصطفى غريب، ومحمد عبد الرحمن، وسامي مغاوري، وبسام رجب، وآلاء سنان، ومغني الراب زياد ظاظا، وصانع المحتوى عبد العاطي، ويظهر خلال الفيلم عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد داود، وشيماء سيف، والفيلم من إخراج عمرو سلامة.

أحداث مسلسل "بريستيج"

وتدور أحداث المسلسل في إطار 8 حلقات من التشويق والكوميديا حول عدد من الاشخاص يضطروا اللجوء إلى مقهى بسبب ضرب عاصفة قوية لشوارع القاهرة تتسبب في انقطاع الكهرباء ومع عودة التيار الكهربائي، تُكتشف جريمة قتل غامضة، فتسود الفوضى ويبدأ الجميع في لعب دور المحقق لمحاولة معرفة القاتل.