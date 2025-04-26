نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برايتون أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد في مواجهة قوية أمام نظيره برايتون؛ في الجولة الرابعة والثلاثين القادمة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي.

موعد مباراة برايتون ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة برايتون ضد نيوكاسل يونايتد، مساء يوم الأحد المقبل الموافق 4 من شهر مايو الجاري، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق نيوكاسل يونايتد المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، برصيد 59 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز العاشر بواقع 48 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد برايتون

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.