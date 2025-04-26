نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر ضد يوكوهاما في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد نادي النصر لمواجهة نظيره يوكوهاما الياباني وذلك ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال اسيا للنخبة 2024-2025.

ونجح العالمي في بلوغ هذا الدور على حساب استقلال طهران، بينما على الجانب الآخر بلغ الفريق الياباني هذه المرحلة على حساب شنغهاي بورت الصيني.

موعد مواجهة النصر أمام يوكوهاما والقنوات الناقلة

تتطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والقاهرة.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات SSC السعودية والتي تتولى نقل مسابقة دوري أبطال اسيا للنخبة في السعودية ووالشرق الأوسط.

كما تنقل أيضا عبر مجموعة قنوات bein Sports AFc