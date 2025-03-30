مؤسسة نبيل الكاتب عضو التحالف الوطني توزع وجبات وملابس بمناسبة عيد الفطر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 مارس 2025 03:31 مساءً - في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع بتوزيع وجبات غذائية جاهزة وملابس عيد للأسر الأولى بالرعاية في محافظة البحيرة، وذلك ضمن نشاطها الاجتماعي والخيري الذي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للأسر.

وقد تم توزيع 2500 وجبة غذائية على الأسر في منطقة شارع الهلال القديم، بالإضافة إلى توزيع 3000 قطعة ملابس عيد على الأسر التي تندرج تحت قائمة الرعاية الاجتماعية، وذلك من خلال قاعدة بيانات المؤسسة التي تضم المستفيدين من خدماتها.

تأتي هذه المبادرة تلبية لاحتياجات الأفراد والعائلات خلال فترة الأعياد، حيث سعى المتطوعون في المؤسسة إلى تعزيز روح التكافل الاجتماعي وتوفير الدعم الغذائي والملابس للمحتاجين في هذه المناسبة.

تؤكد مؤسسات التحالف الوطني على استمرار جهودها في تعزيز دور العمل الأهلي والتنموي في المجتمع، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للأسر الأولى بالرعاية في مختلف أنحاء مصر.