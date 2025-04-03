27 في المئة تراجع زواج الكويتيين من أجنبيات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أبريل 2025 08:30 صباحاً - أظهرت بيانات إحصائية تراجع حالات زواج الكويتيين بغير مواطنات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025 مقارنة بالعام الماضي، بنسبة وصلت إلى نحو 27 في المئة.

وبلغ إجمالي عدد زيجات الكويتيين بأجنبيات منذ يناير 2025 نحو 239 حالة، مقابل 326 في الفترة نفسها من 2024.

وتصدر توثيق عقود زواج الكويتيين بخليجيات القائمة في 2025 بواقع 74 حالة زواج بانخفاض 60 في المئة عن العام الماضي، فيما جاءت حالات الزواج من غير محددات الجنسية في المرتبة الثانية بـ30 حالة، تلتهن العراقيات بـ26 حالة زواج من كويتيين، والسوريات بـ26، والآسيويات 23، والمصريات في المرتبة السادسة بواقع 14 حالة، كما تضمنت القائمة حالات زواج من 12 أردنية و6 لبنانيات و2 يمنيات، إلى جانب 5 أوروبيات، وأميركيتين، و3 أفريقيات، و16 امرأة من جنسيات أخرى.

أما في الفترة المقابلة من 2024، فتزوج كويتيون من 122 خليجية، و27 عراقية، و54 زوجة من غير محددي الجنسية، و17 سورية، و13 أردنية، و12 مصرية، و9 أوروبيات، و8 لبنانيات، و8 فلسطينيات، و6 يمنيات، و5 أفريقيات و30 آسيوية و3 أميركيات و12 زوجة من جنسيات أخرى.