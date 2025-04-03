امير الكويت يتلقى اتصالاً من بزشكيان جرى خلاله استعراض التطورات الإقليمية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أبريل 2025 08:30 صباحاً - أشاد أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد بالعلاقات التاريخية التي تجمع الكويت والجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، مؤكداً سموه على الحرص المشترك لتعزيزها وتنميتها نحو مزيد من التعاون المشترك.

وتلقى أمير الكويت اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان عبّر خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة عيد الفطر السعيد.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين والشعبين الصديقين، وسُبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات بما يعكس عُمق العلاقات الراسخة بين الكويت وإيران وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الإقليمية والدولية.